संभल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ AAP का बड़ा प्रदर्शन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

AAP Smart Meter Protest: संभल के मुख्य बिजलीघर पर आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रवक्ता आतिर हुसैन और जिलाध्यक्ष सचिन कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटरों को “स्मार्ट चीटर” बताते हुए सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला और इसे आम जनता के साथ धोखा करार दिया।