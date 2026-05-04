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संभल के डीएम बदले, डॉ. राजेंद्र पैंसिया मुरादाबाद पहुंचे, अंकित खंडेलवाल को मिली संभल की कमान

Sambhal News: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए संभल और मुरादाबाद के जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया है।

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सम्भल

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Mohd Danish

May 04, 2026

sambhal dm transfer ankit khandelwal rajendra pansia

संभल के डीएम बदले..

Sambhal DM Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी क्रम में संभल और मुरादाबाद जिलों के जिलाधिकारियों को भी बदल दिया गया है। इस फेरबदल में प्रशासनिक कार्यकुशलता और आगामी राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

डॉ. राजेंद्र पैंसिया को मुरादाबाद की जिम्मेदारी

डॉ. राजेंद्र पैंसिया को अब मुरादाबाद का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने संभल में लगभग 672 दिनों तक डीएम के रूप में कार्य किया और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभाला। आईएएस बनने से पहले वे राजस्थान में अध्यापन कार्य और उपजिलाधिकारी के पद पर भी रह चुके हैं। इसके बाद उनकी तैनाती मथुरा और आगरा जैसे महत्वपूर्ण जिलों में भी रही, जिससे उनका प्रशासनिक अनुभव और मजबूत हुआ।

अंकित खंडेलवाल को संभल की कमान

अंकित खंडेलवाल, जो अब तक आगरा नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, उन्हें संभल का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर प्रशासन में उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें जिले की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीद की जा रही है कि वे संभल में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर काम करेंगे।

संभल में डॉ. राजेंद्र पैंसिया का कार्यकाल

डॉ. राजेंद्र पैंसिया का संभल में कार्यकाल कई बड़े घटनाक्रमों के लिए याद किया जाएगा। उनके कार्यकाल के दौरान 24 नवंबर 2024 को श्रीहरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद विवादित स्थल का कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराया गया था, जिसके बाद क्षेत्र में हिंसा की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई सख्त कदम उठाए गए। इसके साथ ही उन्होंने जिले के 68 तीर्थों और 19 कूपों के संरक्षण की दिशा में भी पहल की और श्रीकल्कि त्रिनेत्र देवतीर्थ समिति का गठन कराया।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक संतुलन की कोशिश

सूत्रों के अनुसार, यह तबादला आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों से भी जुड़ा माना जा रहा है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत दो साल से अधिक समय से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है। डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने संभल में लगभग अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, जिसके बाद उन्हें मुरादाबाद भेजा गया है। प्रशासनिक स्तर पर इस बदलाव को संतुलन और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Published on:

04 May 2026 08:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल के डीएम बदले, डॉ. राजेंद्र पैंसिया मुरादाबाद पहुंचे, अंकित खंडेलवाल को मिली संभल की कमान

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