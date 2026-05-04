संभल के डीएम बदले, डॉ. राजेंद्र पैंसिया मुरादाबाद पहुंचे, अंकित खंडेलवाल को मिली संभल की कमान

डॉ. राजेंद्र पैंसिया का संभल में कार्यकाल कई बड़े घटनाक्रमों के लिए याद किया जाएगा। उनके कार्यकाल के दौरान 24 नवंबर 2024 को श्रीहरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद विवादित स्थल का कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराया गया था, जिसके बाद क्षेत्र में हिंसा की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई सख्त कदम उठाए गए। इसके साथ ही उन्होंने जिले के 68 तीर्थों और 19 कूपों के संरक्षण की दिशा में भी पहल की और श्रीकल्कि त्रिनेत्र देवतीर्थ समिति का गठन कराया।