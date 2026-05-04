DM के साथ ऐसा मजाक कौन करता है? शख्स ने 17 बार फोन कर कहा- सर, कैसे हैं, सजा तो नहीं देंगे? संभल की पूरी घटना

जब पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और कार्रवाई की गई, तो उसने बेहद अजीब प्रतिक्रिया दी। युवक ने कहा कि वह तो “मजे-मजे में” कॉल कर रहा था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। उसने यह भी दावा किया कि उसने DM से पहले ही पूछ लिया था कि क्या उसे सजा दी जाएगी, और कथित तौर पर मना किया गया था। युवक का कहना था कि उसे अंदाजा नहीं था कि हालचाल पूछने जैसी बात के लिए उसे जेल जाना पड़ेगा।