DM के साथ ऐसा मजाक कौन करता है? शख्स ने 17 बार फोन कर कहा- सर, कैसे हैं, सजा तो नहीं देंगे? संभल की पूरी घटना

DM के साथ मजाक करना शख्स को पड़ा भारी। फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
Man Calls DM 17 Times: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक द्वारा जिला अधिकारी (DM) को बार-बार फोन कर मजाक करना उसे भारी पड़ गया। पहली नजर में यह घटना सामान्य लग सकती है, लेकिन युवक की लगातार कॉल्स ने प्रशासन को परेशान कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
बताया जा रहा है कि युवक DM को फोन कर बार-बार एक ही तरह की बातें कर रहा था। वह हर बार कॉल करके “हेलो-हेलो सर, कैसे हो?” जैसे सवाल पूछता और फिर यह भी पूछता कि “मुझे सजा तो नहीं देंगे ना?”। सोचिए, अगर किसी अधिकारी को एक ही व्यक्ति 17 बार लगातार फोन करे और हर बार लगभग एक जैसी बातें दोहराए, तो यह स्थिति कितनी परेशान करने वाली हो सकती है।
जानकारी के अनुसार, संभल के सरायतरीन क्षेत्र के मोहल्ला नवाबखेल कच्चा बाजार निवासी अराफात पुत्र एजाज ने 2 मई को DM को कुल 17 बार फोन किया। हर बार उसने अलग-अलग अंदाज में बातचीत की, लेकिन उसका मकसद साफ नहीं था। कभी वह हालचाल पूछता, तो कभी कार्रवाई से बचने की बात करता।
जब पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और कार्रवाई की गई, तो उसने बेहद अजीब प्रतिक्रिया दी। युवक ने कहा कि वह तो “मजे-मजे में” कॉल कर रहा था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। उसने यह भी दावा किया कि उसने DM से पहले ही पूछ लिया था कि क्या उसे सजा दी जाएगी, और कथित तौर पर मना किया गया था। युवक का कहना था कि उसे अंदाजा नहीं था कि हालचाल पूछने जैसी बात के लिए उसे जेल जाना पड़ेगा।
पूछताछ के दौरान युवक ने यह भी बताया कि उसे पहले एक बार मानसिक चिकित्सालय (पागलखाने) भेजा जा चुका है। अब पुलिस द्वारा दोबारा उसे वहां भेजने की संभावना भी जताई जा रही है। इस जानकारी ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है।
पुलिस ने इस पूरे मामले में युवक के खिलाफ शांतिभंग की धारा में कार्रवाई की है। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की हरकतें कानून व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा करती हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जानकारी यह भी सामने आई है कि युवक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, जहां उसने शायरी पढ़कर उनकी तारीफ की थी। इससे यह संकेत मिलता है कि युवक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहा है।
यह पूरा मामला संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक की मानसिक स्थिति को लेकर भी विचार किया जा रहा है।
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