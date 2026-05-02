2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

‘तेरा बाप मैं हूं’, वर्चस्व की लड़ाई के चलते ठायं-ठांय! इंस्टाग्राम पर एक कमेंट करना पड़ गया भारी, 10 गिरफ्तार

Bullet Fired Over An Instagram Comment: वर्चस्व की लड़ाई के चलते गोलीबारी हो गई। मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पढ़िए केस अपडेट।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Harshul Mehra

May 02, 2026

bullet fired over an instagram comment 10 people including gang leader arrested pistols recovered aligarh

इंस्टाग्राम कमेंट से भड़की गोलीबारी, 10 आरोपी गिरफ्तार। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Bullet Fired Over An Instagram Comment: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh) के थाना क्वार्सी क्षेत्र के नगला पटवारी में 30 अप्रैल की रात दो गुटों के बीच हुई फायरिंग की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। मामूली सोशल मीडिया विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने इस मामले में गैंग लीडर बाबू उर्फ समीर समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस की बड़ी कार्रवाई

घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी प्रमुख आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से चार अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी बाबू उर्फ समीर का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित 6 गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं।

कैसे हुई वारदात

जानकारी के मुताबिक, 30 अप्रैल की रात दोनों पक्ष नगला पटवारी स्थित कब्रिस्तान के पास नाले पर आमने-सामने आ गए। विवाद के दौरान एक पक्ष के अर्श ने अचानक फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में दूसरे पक्ष का समीर नामक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका भाई फैजान मारपीट में घायल हुआ। घायलों को तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां समीर का ऑपरेशन किया गया।

सोशल मीडिया बना विवाद की जड़

SP सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि पूरे विवाद की शुरुआत इंस्टाग्राम पर किए गए एक आपत्तिजनक कमेंट से हुई थी। कमेंट में लिखा गया था—“तेरा बाप मैं हूं।” इसी के बाद दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, जो आखिरकार गोलीबारी तक पहुंच गई।

गैंग गतिविधियों का खुलासा

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बाबू उर्फ समीर इलाके में सक्रिय रूप से एक गैंग चला रहा था। वह पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों में पहले से मुकदमे दर्ज हैं।

गिरफ्तार आरोपी कौन-कौन

पुलिस ने घायल समीर की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज करते हुए इस मामले में बाबू उर्फ समीर, अर्श, जावेद, साहिल, अकील, समीर, शमीम, ताजुल, तुफैल और फैजान को गिरफ्तार किया है।

आगे की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। साथ ही, इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें

8 बच्चों की मां को दामाद से हुआ प्यार! बाइक पर बैठकर दोनों रफूचक्कर, आपत्तिजनक अवस्था में देखे जाने के बाद उठाया बड़ा कदम
आगरा
saas damad illicit relation mother in law and son in law absconded on bike agra crime news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 May 2026 12:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / ‘तेरा बाप मैं हूं’, वर्चस्व की लड़ाई के चलते ठायं-ठांय! इंस्टाग्राम पर एक कमेंट करना पड़ गया भारी, 10 गिरफ्तार

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: संजू सैमसन पर होंगी सब की नज़रें, यहां देखें इस मैच की संभावित प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अलीगढ़ में मजदूर जिंदा दफन, 14 फीट गड्ढे में काम करते समय गिरा मिट्टी का टीला

अलीगढ़

सोशल मीडिया पर छाते ही चली गई गोलू लंगूर की नौकरी, 12 हजार मिलती थी सैलरी, अब इधर-उधर भटकेगा

अलीगढ़

यूपी के इस कॉलेज में ‘गोलू लंगूर’ करता है नौकरी, 12 हजार रुपए मिलती है सैलरी, 9 घंटे देता है ड्यूटी

अलीगढ़

भाजपा नेता के पिता की हत्या, गला रेतकर आंखें फोड़ीं, मुंह में कागज ठूंसा, घाव में सीमेंट भरा

अलीगढ़

‘ये मिनी पाकिस्तान है… तुझे यहीं काट देंगे’, AMU में डॉक्टर से दो छात्रों ने की गुंडागर्दी; गिरफ्तार

अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.