‘तेरा बाप मैं हूं’, वर्चस्व की लड़ाई के चलते ठायं-ठांय! इंस्टाग्राम पर एक कमेंट करना पड़ गया भारी, 10 गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, 30 अप्रैल की रात दोनों पक्ष नगला पटवारी स्थित कब्रिस्तान के पास नाले पर आमने-सामने आ गए। विवाद के दौरान एक पक्ष के अर्श ने अचानक फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में दूसरे पक्ष का समीर नामक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका भाई फैजान मारपीट में घायल हुआ। घायलों को तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां समीर का ऑपरेशन किया गया।