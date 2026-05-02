8 बच्चों की मां को दामाद से हुआ प्यार! बाइक पर बैठकर दोनों रफूचक्कर, आपत्तिजनक अवस्था में देखे जाने के बाद उठाया बड़ा कदम

यह पहली बार नहीं है जब दोनों फरार हुए हों। बताया जा रहा है कि करीब 12 साल पहले इस परिवार के 2 सगे भाइयों की शादी दो सगी बहनों से हुई थी। शादी के करीब तीन साल बाद ही बड़े दामाद और उसकी सास के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों घर छोड़कर भाग गए थे। उस समय परिवार के लोगों ने उन्हें दिल्ली स्थित एक कंपनी से ढूंढकर वापस लाया था। इसके बाद मामला शांत हो गया और दोनों अपने-अपने परिवारों के साथ रहने लगे।