बर्थडे पार्टी में पत्नी ने पति को बनाकर दिया पटियाला पैग, शराब में मिलाया जहर;मौत

आगरा: आगरा में एक खौफनाक हत्याकांड सामने आया है, जिसमें पत्नी और ससुर ने मिलकर जन्मदिन के जश्न की आड़ में पति की शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी। घटना के चार महीने बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट (FSL) आने के बाद सच्चाई सामने आई। मृतक यतेंद्र पाल की मां ने इंसाफ के लिए लगातार संघर्ष किया और आखिरकार बेटे के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।