कंगना रनौत केस में सुनवाई आज, मुश्किलें बढ़ेंगी या मिलेगी राहत? कोर्ट का आ सकता अहम फैसला

हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और देशद्रोह से जुड़े मामले में आज स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। आज की तारीख को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल, 3 अप्रैल 2026 को इस केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद अदालत ने 16 अप्रैल को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। हालांकि, किसी कारणवश उस दिन फैसला नहीं हो सका। सुनवाई टाल दी गई। इसके बाद कोर्ट ने नई तारीख 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की।