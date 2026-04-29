यूट्यूबर दंपती ने कर दिया बड़ा खेल! संबंधों का फायदा उठाकर थमा दिए नकली जेवर; आगरा में 10 लाख की ठगी

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले में लेनदेन, जेवरों की असलियत और आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा कि मामला धोखाधड़ी का है या लेनदेन विवाद का, लेकिन इस घटना ने इलाके में चर्चा जरूर तेज कर दी है।