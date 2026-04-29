आगरा में हैवानियत की हद: बेटी की इज्जत बचाने निकली मां को भी नहीं बख्शा, लाठी-डंडों से पीटा

Mother Daughter Assault Agra:आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के बांस शोभाराम गांव में एक बेहद शर्मनाक और चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मां-बेटी को ही बेरहमी से पीट दिया गया। आरोप है कि जब परिवार न्याय की उम्मीद लेकर आरोपी के घर पहुंचा, तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।