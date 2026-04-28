28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा पुलिस ने जलाए 5 क्विंटल से अधिक हीरोइन, चरस, अफीम, गांजा पदार्थ

More than 5 quintals of narcotics destroyed: आगरा में नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। जिसमें जिले के चार थानों के मालखाने में रखा गया मादक पदार्थ को नष्ट किया गया। जिसका वजन 5 कुंतल से अधिक है। ‌

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Narendra Awasthi

Apr 28, 2026

मादक पदार्थों को किया गया नष्ट, फोटो सोर्स- आगरा पुलिस

फोटो सोर्स- आगरा पुलिस

More than 5 quintals of narcotics destroyed: आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने जिले के चार थानों में जमा मादक पदार्थ को नष्ट करने का बड़ा अभियान चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 5 कुंतल से ज्यादा मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस उपायुक्त नगर अली अब्बास के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। जिसमें चरस, अफीम, हीरोइन, गांजा के साथ प्रतिबंधित दवाइयां शामिल हैं। मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मादक पदार्थों को ले जाया गया और वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया गया। इन चार थानों में सदर बाजार, रकाबगंज, नाई की मंडी और कमला नगर शामिल है। जहां पर लंबे समय से जब्त की गई मादक पदार्थ जमा था। इस मौके पर कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीत पर काम किया जा रहा है। सप्लाई चैन को तोड़ने के साथ-साथ जब्त माल को भी नष्ट करना जरूरी होता है। जिससे कि इसका दुरुपयोग ना हो सके। ‌

चार थानों में रखे मादक पदार्थ को नष्ट किया गया

उत्तर प्रदेश के आगरा में 541.462 किलोग्राम मादक पदार्थ को नष्ट किया गया, जिसमें प्रतिबंधित दवाइयां के साथ हीरोइन, अफीम, चरस और गांजा शामिल हैं। यह मादक पदार्थ कमला नगर, नई की मंडी, रकाबगंज और सदर बाजार थाना के माल खाने में काफी लंबे समय से जमा था, जिसे मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों से जब्त किया गया था। पुलिस उपायुक्त नगर अली अब्बास की देखरेख में मादक पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इस मौके पर अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे।

सबसे अधिक नाई की मंडी में रखा था मादक पदार्थ

आगरा पुलिस कमिश्नरेट से मिली जानकारी के अनुसार, नाई की मंडी में जमा 225.36 किलो नशीला सामान नष्ट किया गया। जबकि सदर बाजार में 171.02 किलो, कमला नगर में 79.59 किलो और रकाबगंज में 65.480 किलो मादक पदार्थ जमा था जिसे नष्ट किया गया। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जमा मादक पदार्थों को कानूनन नष्ट करना जरूरी होता है, इस प्रकार की कार्रवाई से रिकॉर्ड साफ होता है।

ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा अभियान

पुलिस का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के नेटवर्क पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, गिरफ्ता‌रियां भी हो रही हैं। क्राइम ब्रांच का मानना है कि मादक पदार्थों को नष्ट करने से मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर सख्त संदेश जाएगा कि नशे का कारोबार करने वालों पर और शक्ति होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Apr 2026 09:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा पुलिस ने जलाए 5 क्विंटल से अधिक हीरोइन, चरस, अफीम, गांजा पदार्थ

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आवास विकास परिषद की कार्रवाई: ट्रांस यमुना योजना में अवैध निर्माणों पर चला सीलिंग अभियान

Action Housing Development Council Agra
आगरा

आगरा में ई-स्कूटी शोरूम आग से धधका, लाखों का नुकसान, फ्लैट में रहने वाले में दहशत

फोटो सोर्स- ChatGPT
आगरा

ई-स्कूटी शोरूम में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार के बीच सांस लेना हुआ मुश्किल, ऊपर रह रहे परिवारों को बाहर निकाला

Fire brigades fighting the blaze at Shanti Plaza or charred remains of e-scooters
आगरा

आगरा में फेसबुक लव स्टोरी का खौफनाक अंत: प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा

agra facebook love affair youth beaten
आगरा

जब नहीं मिली एंबुलेंस, तो बाइक बनी सहारा: आगरा का वायरल वीडियो उठा रहा स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल

agra bike ambulance viral video case
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.