आगरा पुलिस ने जलाए 5 क्विंटल से अधिक हीरोइन, चरस, अफीम, गांजा पदार्थ

More than 5 quintals of narcotics destroyed: आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने जिले के चार थानों में जमा मादक पदार्थ को नष्ट करने का बड़ा अभियान चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 5 कुंतल से ज्यादा मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस उपायुक्त नगर अली अब्बास के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। जिसमें चरस, अफीम, हीरोइन, गांजा के साथ प्रतिबंधित दवाइयां शामिल हैं। मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मादक पदार्थों को ले जाया गया और वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया गया। इन चार थानों में सदर बाजार, रकाबगंज, नाई की मंडी और कमला नगर शामिल है। जहां पर लंबे समय से जब्त की गई मादक पदार्थ जमा था। इस मौके पर कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीत पर काम किया जा रहा है। सप्लाई चैन को तोड़ने के साथ-साथ जब्त माल को भी नष्ट करना जरूरी होता है। जिससे कि इसका दुरुपयोग ना हो सके। ‌