ई-स्कूटी शोरूम में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार के बीच सांस लेना हुआ मुश्किल, ऊपर रह रहे परिवारों को बाहर निकाला

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और राहत बचाव कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया गया। फायर कर्मी रामकेश गुर्जर और उनकी टीम ने मोर्चा संभाला। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि आसपास की दुकानों को भी खतरा पैदा हो गया था। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू पाया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझाया जा सका। हालांकि, इस दौरान शोरूम में रखी गाड़ियां और अन्य कीमती सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया।