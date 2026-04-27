जब नहीं मिली एंबुलेंस, तो बाइक बनी सहारा: आगरा का वायरल वीडियो उठा रहा स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल

Bike Ambulance Agra: आगरा के टेढ़ी बगिया इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वीडियो में एक बाइक पर तीन लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। सबसे आगे एक युवक बाइक चला रहा है, उसके पीछे एक बीमार मरीज बैठा है, जबकि सबसे पीछे एक महिला अपने हाथ में ड्रिप पकड़कर मरीज को सहारा देती नजर आ रही है। सड़क पर चलती इस ‘जुगाड़ एंबुलेंस’ का दृश्य न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह व्यवस्था की गंभीर खामियों को भी उजागर करता है।