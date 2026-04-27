जब नहीं मिली एंबुलेंस, तो बाइक बनी सहारा: आगरा का वायरल वीडियो उठा रहा स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल

आगरा का वायरल वीडियो उठा रहा स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल
Bike Ambulance Agra: आगरा के टेढ़ी बगिया इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वीडियो में एक बाइक पर तीन लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। सबसे आगे एक युवक बाइक चला रहा है, उसके पीछे एक बीमार मरीज बैठा है, जबकि सबसे पीछे एक महिला अपने हाथ में ड्रिप पकड़कर मरीज को सहारा देती नजर आ रही है। सड़क पर चलती इस ‘जुगाड़ एंबुलेंस’ का दृश्य न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह व्यवस्था की गंभीर खामियों को भी उजागर करता है।
मिली जानकारी के अनुसार मरीज की हालत काफी गंभीर थी और उसे तुरंत इलाज के लिए कहीं ले जाना जरूरी था। परिजनों का कहना है कि उन्होंने एंबुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन समय पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। ऐसे में मजबूरी में उन्होंने बाइक का सहारा लिया और मरीज को ड्रिप लगाकर ही अस्पताल ले जाने का फैसला किया। यह कदम भले ही खतरनाक था, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी राहगीर ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, यह तेजी से वायरल हो गया। लोग इस घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे मजबूरी की मिसाल बता रहे हैं, तो कई इसे स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी और लापरवाही करार दे रहे हैं।
यह घटना केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि कई गंभीर सवालों को जन्म देती है। क्या आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर एंबुलेंस नहीं मिल पा रही है? क्या लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के खतरनाक फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? यह वीडियो स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद संबंधित विभाग इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
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