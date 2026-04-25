आगरा में मशहूर यूट्यूबर के बेटे के साथ स्कूल में मारपीट, तीन दांत टूटे, मुंह से निकला खून

पीयूष मल्होत्रा ने बताया कि शनिवार सुबह साढ़े सात बजे स्कूल से फोन आया कि उनके बेटे को हल्की चोट लग गई है, उसे ले जाने को कहा गया। जब वे स्कूल पहुंचे तो देखा कि बेटे के मुंह से खून निकल रहा था। स्कूल की आया बस उसे पकड़कर बैठी थी और मुंह में रूई ठूंस दी गई थी। फर्स्ट एड तक नहीं दी गई। बच्चा दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसे डॉक्टर को दिखाने की बजाय फोन पर कह दिया कि बच्चे को ले जाइए।