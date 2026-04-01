आगरा में आईपीएल मैच के दौरान सट्टाबाजी: दो लैपटॉप, 12 एटीएम कार्ड, 19 बैंक पासबुक के साथ एक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पुलिस गस्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से बड़ी सूचना मिली। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि नील फ्लोरेंस अपार्टमेंट के फ्लैट में आईपीएल मैच को लेकर सट्टा खेला जा रहा है। जिसमें बड़े पैमाने पर हार जीत के लिए दांव लगाया जाता है। मुखबिर की सूचना पर सतर्क हुई पुलिस ने फ्लैट में छापा मारा। इस दौरान मौके से सट्टा खिला रहे रितिक पाठक पुत्र संजय कुमार पाठक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को मौके से 119500 नगद, पांच मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, 12 एटीएम कार्ड, 19 बैंक पासबुक के साथ सात रजिस्टर भी बरामद किया है।