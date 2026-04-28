आगरा में फेसबुक लव स्टोरी का खौफनाक अंत: प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा

Love Affair Youth Beaten Agra: सोशल मीडिया पर पनपने वाले रिश्ते कई बार वास्तविक जीवन में खौफनाक मोड़ ले लेते हैं। ताजनगरी आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां फेसबुक के जरिए शुरू हुई एक प्रेम कहानी ने हिंसक रूप ले लिया। बागपत से अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को उसके ससुराल पक्ष ने पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा।