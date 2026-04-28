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आगरा में फेसबुक लव स्टोरी का खौफनाक अंत: प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा

Agra News: आगरा में फेसबुक के जरिए शुरू हुई प्रेम कहानी हिंसक मोड़ ले बैठी, जब शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ससुरालियों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीट दिया।

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आगरा

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Mohd Danish

Apr 28, 2026

agra facebook love affair youth beaten

आगरा में फेसबुक लव स्टोरी का खौफनाक अंत..

Love Affair Youth Beaten Agra: सोशल मीडिया पर पनपने वाले रिश्ते कई बार वास्तविक जीवन में खौफनाक मोड़ ले लेते हैं। ताजनगरी आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां फेसबुक के जरिए शुरू हुई एक प्रेम कहानी ने हिंसक रूप ले लिया। बागपत से अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को उसके ससुराल पक्ष ने पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा।

चार साल पुरानी फेसबुक दोस्ती बनी मुसीबत

घायल युवक अजय कुमार ने पुलिस को बताया कि करीब चार साल पहले उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए एक युवती से हुई थी। शुरुआत में साधारण बातचीत धीरे-धीरे गहरे प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत होने लगी और रिश्ता मजबूत होता चला गया। लेकिन इसी दौरान युवती की शादी आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में कर दी गई। शादी के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा।

शादी के बाद भी जारी रहा रिश्ता

युवती की शादी हो जाने के बावजूद दोनों ने एक-दूसरे से बातचीत बंद नहीं की। चोरी-छिपे फोन कॉल और बातचीत का सिलसिला जारी रहा। दोनों ने सामाजिक मर्यादाओं को नजरअंदाज करते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। इसी बीच युवती ने अजय को मिलने के लिए आगरा बुलाया, जो इस पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

प्रेमिका के बुलावे पर दोस्त संग पहुंचा आगरा

प्रेमिका के बुलावे पर अजय अपने दोस्त सुखदेव के साथ कार से बागपत से आगरा के लिए रवाना हुआ। दोनों फतेहाबाद के उस गांव में पहुंचे जहां युवती का ससुराल है। अजय को उम्मीद थी कि वह चुपचाप अपनी प्रेमिका से मिलकर वापस लौट जाएगा, लेकिन गांव के माहौल में अनजान व्यक्ति की मौजूदगी छिप नहीं सकी। ग्रामीणों और ससुराल पक्ष को शक हो गया और उन्होंने तुरंत अजय को घेर लिया।

पेड़ से बांधकर की गई बेरहमी से पिटाई

ससुराल पक्ष के लोगों ने अजय को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। अजय दर्द से चीखता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हमलावरों का गुस्सा कम नहीं हुआ। इस दौरान उसका दोस्त किसी तरह छिपकर पुलिस को सूचना देने में कामयाब रहा।

पुलिस के सामने भी नहीं रुका हमला

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन भीड़ का आक्रोश इतना ज्यादा था कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट जारी रखी। पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को काबू में करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद युवक को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस के अनुसार, अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तहरीर मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि युवक को बुलाने के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी।

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Published on:

28 Apr 2026 12:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में फेसबुक लव स्टोरी का खौफनाक अंत: प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा

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