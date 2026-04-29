आगरा में खौफनाक वारदात: जूता फैक्ट्री के कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला, नाक काटकर की अलग

बताया जा रहा है कि यह घटना 25 अप्रैल की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। जीवनी मंडी निवासी आकाश, जो इंडस्ट्रियल एरिया की एक फुटवियर फैक्ट्री में कार्यरत है, रोज की तरह अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। तभी सब्जी मंडी के पास उसका सामना फैक्ट्री में ही काम करने वाले करन से हो गया। आरोप है कि करन ने पहले आकाश को रोका और फिर बिना किसी चेतावनी के उस पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला कर दिया।