आगरा में खौफनाक वारदात: जूता फैक्ट्री के कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला, नाक काटकर की अलग

आगरा में खौफनाक वारदात (Image - Pexels)
Agra Crime News:आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यहां एक फैक्ट्री कर्मचारी पर उसी के साथ काम करने वाले कारीगर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ है।
बताया जा रहा है कि यह घटना 25 अप्रैल की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। जीवनी मंडी निवासी आकाश, जो इंडस्ट्रियल एरिया की एक फुटवियर फैक्ट्री में कार्यरत है, रोज की तरह अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। तभी सब्जी मंडी के पास उसका सामना फैक्ट्री में ही काम करने वाले करन से हो गया। आरोप है कि करन ने पहले आकाश को रोका और फिर बिना किसी चेतावनी के उस पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला कर दिया।
इस हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आकाश का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी नाक लगभग कटकर अलग हो गई, सिर पर करीब 12 टांके आए हैं और दोनों बाजुओं पर लगभग 40 टांके लगाने पड़े हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने जब यह मंजर देखा तो दहशत में आ गए। राहगीरों और अन्य कारीगरों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को मौके से भगाया और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।
घायल आकाश के परिजनों का कहना है कि उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं। पीड़ित की पत्नी वर्षा ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोपी करन, निवासी राहुल नगर बोदला, पर जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने यह भी आशंका जताई है कि दोनों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, जिसकी जांच जरूरी है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और घटना के पीछे की असली वजह का खुलासा किया जाएगा।
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