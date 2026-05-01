आगरा में जन्मदिन पार्टी में मौत की साजिश: शराब में सल्फास मिलाकर दामाद की हत्या, पत्नी और ससुर गिरफ्तार

Disclosure of the death of a young man in Agra: आगरा में जन्मदिन की पार्टी के बाद दामाद की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट भी सामान्य थी। जिसके बाद विसरा को सुरक्षित रखते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में खौफनाक खुलासा हुआ, जिसमें बताया गया कि युवक को सल्फास देकर मारा गया है। विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जांच की और घटना में मृतक की पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। घटना ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र की है।