आगरा में युवक की दबंगई: घर में घुसकर युवती को जबरन साथ ले जाने का मामला, मां-बेटा हिरासत में

A young man dragged a young woman from her home in Agra: आगरा में एक और युवक की दबंगई का मामला सामने आया है। जब घर में घुसकर युवक युवती को जबरदस्ती खींच कर ले गया। इस दौरान युवती साथ चलने से इनकार करती रही। लेकिन दबंग युवक जबरदस्ती करने लगा। युवती की छोटी बहन ने बचाने का प्रयास किया, विरोध करते हुए शोर मचाया। लेकिन युवक नहीं माना और जबरन युवती को अपने साथ‌ ले गया।‌ राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।‌ इस संबंध में पीड़िता की मां ने थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवक और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामला एत्माद्दौला थाना क्षेत्र का है।