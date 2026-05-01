मंत्री का रिश्तेदार बनकर जाल बिछाया! नौकरी के नाम पर 15 लाख की ठगी, पैसे मांगने पर मिल रही जान से मारने की धमकी

आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में एक बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। जहां दो आरोपियों ने खुद को भाजपा नेता और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का करीबी बताकर बेरोजगार युवकों को निशाना बनाया। आरोप है कि इन लोगों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपये वसूल लिए। शिकायतकर्ता अनिल कुमार शर्मा, जो बजरंग दल से जुड़े बताए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए गोविंद शर्मा और उसके भाई खेमचंद्र शर्मा से हुई थी। दोनों खुद को प्रभावशाली राजनीतिक संपर्क वाला व्यक्ति बताते थे। मुलाकात के दौरान उन्होंने मोबाइल में बड़े नेताओं के साथ फोटो दिखाकर भरोसा दिलाया कि वे सरकारी नौकरियां लगवा सकते हैं।