हैदराबाद में चांदी व्यापारी से बड़ी ठगी, ‘शून्य’ शुद्धता वाले सिल्ले देकर ली असली चांदी, आगरा से दबोचा गया मास्टरमाइंड

एक के बाद एक ठगी के तीन मामले सामने आने के बाद महाकाली पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस की मदद से जाल बिछाया। पुलिस ने 20 अप्रैल को गिरोह के मास्टरमाइंड हृदेश कुमार को आगरा (यूपी) से गिरफ्तार किया। इसके बाद एक-एक कर सुशील कुमार वर्मा, प्रिंस उर्फ लड्डू सोनी और राजीव जैन को भी आगरा और इटावा से दबोच लिया गया। गिरोह का एक और सदस्य सोनू कुशवाहा मध्य प्रदेश से पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 8 किलो 400 ग्राम चांदी, 1.5 लाख रुपये नकद और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी हृदेश कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस टीम अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है जो फिलहाल फरार हैं।