24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा में प्रेमी ने HR को मारकर शव बोरे में फेंका, चार्जशीट में खुली पूरी साजिश, सिर अब तक गायब

Agra News: आगरा में एचआर मैनेजर मिंकी शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने एकतरफा प्यार में ऑफिस के अंदर ही वारदात को अंजाम दिया।

3 min read
Google source verification

आगरा

image

Mohd Danish

Apr 24, 2026

agra hr murder one sided love case

आगरा में प्रेमी ने HR को मारकर शव बोरे में फेंका..

HR Murder Case Agra:उत्तर प्रदेश के आगरा में एचआर मैनेजर मिंकी शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विनय राजपूत ने एकतरफा प्यार के चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। चार्जशीट में डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्यों को शामिल कर केस को मजबूत बनाया गया है। हालांकि हत्या के कई दिन बीत जाने के बावजूद मृतका का सिर अब तक बरामद नहीं हो सका है, जो इस केस को और भी रहस्यमय बना रहा है।

एकतरफा प्यार बना हत्या की वजह

पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी विनय राजपूत, जो उसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर था, मिंकी शर्मा से एकतरफा प्रेम करता था। इसी जुनून में उसने हत्या की साजिश रची और ऑफिस के अंदर ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद उसने शव को बोरे में भरकर स्कूटर के जरिए ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया है और अदालत में उसे सजा दिलाने की तैयारी कर रही है।

डीसीपी का बयान और जांच की दिशा

डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। मिंकी शर्मा का सिर बरामद करने के लिए झरना नाला क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस का दावा है कि भले ही सिर बरामद नहीं हुआ, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य आरोपी को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

आखिरी लोकेशन और गुमशुदगी का खुलासा

पुलिस जांच में सामने आया कि मिंकी शर्मा की आखिरी लोकेशन संजय प्लेस स्थित ऑफिस में दर्ज हुई थी। दोपहर करीब 3:30 बजे उनका मोबाइल फोन बंद हो गया था। देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में यह भी पाया गया कि घटना वाले दिन ऑफिस बंद होने के बावजूद आरोपी की लोकेशन वहीं पाई गई, जिससे उस पर शक गहराता गया।

खरीदारी के बहाने घर से निकली थी मिंकी

घटना वाले दिन मिंकी शर्मा अपने भाई की शादी के लिए खरीदारी करने के उद्देश्य से स्कूटर लेकर घर से निकली थीं। लेकिन वह वापस नहीं लौटीं। 23 जनवरी की रात को हाईवे पर जवाहर पुल के पास बोरे में एक सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बाद में कपड़ों और नेल पॉलिश के आधार पर शव की पहचान मिंकी शर्मा के रूप में की गई, जो संजय प्लेस की एक निजी कंपनी में एचआर मैनेजर थीं।

हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की पूरी कहानी

जांच में सामने आया कि आरोपी विनय राजपूत ने मिंकी की हत्या करने के बाद शव को बोरे में भरा और उसी के स्कूटर से भगवान टॉकीज होते हुए जवाहर पुल तक पहुंचा। वहां उसने बोरा फेंक दिया और फरार हो गया। उसने मृतका का सिर झरना नाला में फेंकने की बात कबूली, जबकि स्कूटर को शाहदरा इलाके में छोड़ दिया। पुलिस को आरोपी के मोबाइल की लोकेशन से इस पूरी घटनाक्रम की पुष्टि हुई।

फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों से मजबूत केस

पुलिस ने ऑफिस में फॉरेंसिक टीम से जांच कराई, जहां फर्श पर खून के धब्बे मिले। सैंपल लेकर जांच की गई, जो मिंकी शर्मा के खून से मेल खा गए। इसके अलावा झरना नाला तक आरोपी के जाने के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों ने भी आरोपी की भूमिका को पुख्ता किया है।

हत्या का हथियार और गवाह बने अहम कड़ी

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है, जिस पर मृतका का खून पाया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी पुलिस को मिल चुकी है। इसके अलावा कई प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने आरोपी को स्कूटर पर बोरा ले जाते हुए देखा था।

डीएनए जांच और पहचान की प्रक्रिया

मिंकी शर्मा के शव की पहचान उनके कपड़ों और नेल पॉलिश के आधार पर की गई थी। पुलिस ने पुष्टि के लिए उनके माता-पिता के खून के नमूने लेकर डीएनए परीक्षण कराया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। सिर बरामद न होने के कारण जांच में यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड ने खोले राज

पुलिस के अनुसार, विनय ने मिंकी को फोन कर ऑफिस बुलाया था और रात तक वहीं मौजूद रहा। एक दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरों में वह स्कूटर पर बोरा ले जाते हुए कैद हुआ है। जिस स्थान पर स्कूटर छोड़ा गया, वहां भी उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। इसके अलावा कई लोगों ने भी उसे उस दौरान देखा, जिनके बयान केस में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 11:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में प्रेमी ने HR को मारकर शव बोरे में फेंका, चार्जशीट में खुली पूरी साजिश, सिर अब तक गायब

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मई से नए श्रम कानून होंगे लागू, CTC का 50% होगा बेसिक, PF-ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी, जानें फायदे-नुकसान

नए लेबर लॉ से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?
आगरा

आगरा में 12 से 4 बजे तक काम नहीं करेंगे मजदूर, प्रशासन का बड़ा फैसला, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

आगरा में दोपहर 12 से 4 बजे तक काम बंद!
आगरा

‘होटल में फेसबुक वाले दोस्त ने किया 12 दिनों तक रेप’, अर्धनग्न हालत में मांगती रही मदद, ऑटो वाले ने भी दोस्तों के साथ किया दुष्कर्म

facebook friend raped woman in hotel who was half naked and begged for help agra news
आगरा

आगरा को मिला नया जिलाधिकारी, जानें कौन है नवागत डीएम मनीष बंसल, पत्नी भी डीएम

आगरा के नये जिलाधिकारी मनीष बंसल, फोटो सोर्स: X डीएम सहारनपुर
आगरा

आगरा में आईपीएल मैच के दौरान सट्टाबाजी: दो लैपटॉप, 12 एटीएम कार्ड, 19 बैंक पासबुक के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- आगरा पुलिस
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.