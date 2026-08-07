<strong>आगरा का इतिहास</strong>उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ताजमहल आगरा की पहचान है। इतिहास में पहला ज़िक्र आगरा का महाभारत के समय से माना जाता है, जब इसे अग्रबाण या अग्रवन के नाम से संबोधित किया जाता था। कहते हैं कि पहले यह नगर आयॅग्रह के नाम से भी जाना जाता था। तौलमी पहला ज्ञात व्यक्ति था जिसने इसे आगरा नाम से संबोधित किया। महाभारत काल में आगरा अग्रवन था। यहां श्रीकृष्ण गायें चराने आया करते थे।आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1506 ई. में बसाया था। आगरा 1526 से 1658 तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुग़लकालीन इमारतों जैसे - ताज महल, लाल किला, फ़तेहपुर सीकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन-स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। आगरा का पेठा और दालमोठ मशहूर है।

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