IND vs NZ Final: झूठ बोल रहा है… भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर के दावे पर पलटवार

Suryakumar Yadav on Mitchell Santners claim: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के महामुकाबले को लेकर फैंस का उत्‍साह चरम पर है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेले जाने वाले इस हाईवोल्‍टेज मुकाबले का सभी को बेसब्री से इंतजार है। महाभिड़ंत से पहले टीमों के बीच हमेशा की तरह टेंशन और माइंड गेम्स भी देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सेंटनर ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने पलटवार किया है।