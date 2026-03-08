Highest team score in T20 World Cup finals: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अबतक नहीं बने 200 रन, इस टीम ने बनाया है सबसे बड़ा स्कोर, टॉप 6 में दो बार भारत

टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबलों में दबाव के कारण आमतौर पर बड़े स्कोर देखने को नहीं मिलते। आज तक कोई भी टीम फ़ाइनल में 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। ऐसे में क्या इस बार यह रिकॉर्ड टूटेगा? दिलचस्प बात यह है कि फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 176 रन बनाए थे और यह मुकाबला 7 रन से जीता था। न्यूजीलैंड भी फाइनल में 170 से ज्यादा का स्कोर बना चुकी है। 2021 के फाइनल में उन्होंने दुबई में 172/4 का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को आसानी से 19 ओवर में हासिल कर लिया था।