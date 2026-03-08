ताहुहू विमेंस टी20 इंटरनेशनल खेलना जारी रखेंगी। न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के मुताबिक, वह इस महीने के आखिर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली T20I टीम का हिस्सा होंगी। 2024 में टाइटल जीतने वाली टीम की मेंबर ताहुहू इस साल के आखिर में एक और जीत हासिल करने की कोशिश करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मैं इस साल के आखिर में इंग्लैंड में इस टीम को अपना टाइटल बचाने में मदद करने के लिए सच में मोटिवेटेड हूं।