IND vs NZ: वरुण चक्रवर्ती के फॉर्म को लेकर ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव, क्या होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी?

सूर्यकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "चिंता की कोई बात नहीं है। हम मैच जीत गए हैं। यह एक टीम स्पोर्ट है। हर कोई अपना बेस्ट देता है। जब सब मिलकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तभी आप जीतते हैं। एक बार जब हम मैच जीत जाते हैं, तो हम किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। हालांकि, टीम ऊपर-नीचे होती रहती है। टीम में 11 खिलाड़ी हैं। हर किसी का दिन अच्छा नहीं होगा। हर किसी के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव आ सकता है। बाकी खिलाड़ी उन्हें कवर करने के लिए हैं। मुझे इसकी चिंता नहीं है। वह दुनिया के नंबर एक गेंदबाज हैं। वह एक वर्ल्ड-क्लास बॉलर हैं और मैच जिताना जानते हैं। वह निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे।"