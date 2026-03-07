इंग्लैंड के मुंह से मैच छीनने वाले बुमराह का प्रदर्शन देख दंग रह गए इंग्लैंड के दिग्गज, कहा- दूसरी दुनिया से…

ब्रॉड ने फिन की बातों से सहमति जताते हुए कहा, "आप इस बात के लिए बहुत मजबूत तर्क दे सकते हैं कि वह अब तक के सबसे महान तेज गेंदबाज हैं। मैल्कम मार्शल, रिचर्ड हेडली, कर्टली एम्ब्रोस, ग्लेन मैक्ग्रा- ये सभी महान खिलाड़ी रहे हैं। तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि हमने मैल्कम मार्शल को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गेंदबाजी करते नहीं देखा, जहां गेंद चारों ओर उड़ती रहती है। लेकिन मेरे लिए वह निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें मैंने कभी खेलते देखा है।"