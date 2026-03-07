अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को नहीं किया जा सकता प्लेइंग 11 से बाहर! दिग्गज क्रिकेटर ने बताई वजह

Abhishek Sharma and Varun Chakravarthy: रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्डकप 2026 का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच से पहले टीम इंडिया को बड़े सबसे प्रमुख खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हैं। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, यानी रैंकिंग में नंबर वन हैं लेकिन ये दोनों टीम इंडिया के लिए फाइनल से पहले सिरदर्द बन गए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को फाइनल से पहले बाहर करने की बात चल रही है लेकिन पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर नहीं किया जा सकता है।