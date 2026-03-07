T20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में अभिषेक शर्मा खेलेंगे या नहीं? संजू सैमसन ने बताया सूर्या-गौतम की सोच

हालांकि इस बार खिताबी मुकाबले से पहले टीम इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन दुनिया के दो नंबर वन खिलाड़ियों का आउट ऑफ फॉर्म होना है। वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर वन गेंदबाज हैं, तो वहीं अभिषेक शर्मा नंबर वन बल्लेबाज हैं और दोनों का फॉर्म इस समय खराब चल रहा है। वरुण ने तो पिछले दो मुकाबलों में ही खराब प्रदर्शन किया है और फाइनल में वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभिषेक शर्मा ने अब तक भारतीय फैंस को निराश ही किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अभिषेक शर्मा खिताबी मुकाबला खेलेंगे या नहीं।