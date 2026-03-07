Mitchell Santner pre-match press conference: न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले से पहले हुंकार भरी है। उन्‍होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि अहमदाबाद में भारत के खिलाफ फाइनल में ब्लैक कैप्स अंडरडॉग है। हालांकि, उन्‍होंने यह भी कहा कि उनकी टीम 'बैड गाईज़' बनने और घरेलू दर्शकों को चुप कराने से पीछे नहीं हटेगी। ठीक वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया और पैट कमिंस ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में किया था। 2019 से कीवी टीम तीन बार आईसीसी व्हाइट-बॉल इवेंट्स के फाइनल में पहुंची है, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हो सकी है।