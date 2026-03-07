T20 वर्ल्ड कप के वो सुपरस्टार्स जिनके नाम से ज्यादा उनके कारनामों ने मचाया शोर, दुनिया कर रही गुणगान!

न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचाने में टिम सीफर्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने फिन एलन के साथ मिलकर महज 9.1 ओवर में 117 रनों की साझेदारी की, जिसने मैच एकतरफा कर दिया। सीफर्ट ने 7 मैचों में 274 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 161.18 का रहा है। ईडन गार्डन्स में उनकी बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि क्यों वह इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक ओपनर्स में से एक हैं।