मैं कहते-कहते थक गया हूं… इस भारतीय गेंदबाज पर भड़के अश्विन ने फाइनल से पहले दी चेतावनी

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप मैच में सबसे महंगा बॉलिंग फिगर भी इसी एडिशन में दर्ज किया गया है। जब यूएसए के सौरभ नेत्रवलकर ने भारत के खिलाफ 0/65 का स्कोर किया था। चक्रवर्ती अब सभी टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए दूसरे सबसे महंगे बॉलिंग फिगर वाले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ये शर्मनाक रिकॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा के नाम दर्ज था, प्रसिद्ध ने 2023 में गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 0/68 का स्‍कोर किया था। जबकि युजवेंद्र चहल के नाम भी 2018 में डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ 0/64 का रिकॉर्ड दर्ज है।