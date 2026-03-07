संजू और बुमराह के शोर में छिप गई इस मैच विनर की मेहनत, ड्रेसिंग रूम में मिला ये खास मेडल

इंडियन क्रिकेट टीम (photo - Instagram/@indiancricketteam)
T20 World Cup 2026: इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जीतने के बाद हर तरफ संजू सैमसन की 89 रनों की पारी और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के चर्चे थे। लेकिन इन दोनों के पीछे एक ऐसी परफॉर्मेंस थी, जिसने भारत को फाइनल का टिकट दिलाया। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस खिलाड़ी की अहमियत को समझा और ड्रेसिंग रूम में उसे स्पेशल मेडल से नवाजा है।
जहां संजू ने स्कोर को 253 तक पहुंचाया और बुमराह ने डेथ ओवरों में टीम को 7 रनों से जीत दिलाई, वहीं हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड खेल कहीं न कहीं हेडलाइंस में दब गया था। हार्दिक ने आखिरी समय में सिर्फ 12 गेंदों पर 27 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसने स्कोर को इतना बड़ा बना दिया। हार्दिक ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखया।
जब बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, तब हार्दिक ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 जरूरी विकेट झटके। मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट हार्दिक का वो 19वां ओवर था। बुमराह का साथ निभाते हुए उन्होंने सैम करन का विकेट लिया और बेहद किफायती ओवर डालकर मैच भारत की मुट्ठी में कर दिया। इसी शानदार खेल के लिए हार्दिक पांड्या को ड्रेसिंग रूम में 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच' के मेडल से सम्मानित किया गया।
मेडल मिलने के बाद हार्दिक काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा, 'मेरा बेटा अगस्त्य और माहिका स्टैंड्स में मुझे देख रहे थे। मुझे उनके सामने अच्छा परफॉर्म करना ही था। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि मैं अपने खेल को लेकर कितना उत्साहित और जुनूनी हूं।'
भारत ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। 2024 में हमने साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीती थी, और अब 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग होगी।
