संजू और बुमराह के शोर में छिप गई इस मैच विनर की मेहनत, ड्रेसिंग रूम में मिला ये खास मेडल

जब बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, तब हार्दिक ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 जरूरी विकेट झटके। मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट हार्दिक का वो 19वां ओवर था। बुमराह का साथ निभाते हुए उन्होंने सैम करन का विकेट लिया और बेहद किफायती ओवर डालकर मैच भारत की मुट्ठी में कर दिया। इसी शानदार खेल के लिए हार्दिक पांड्या को ड्रेसिंग रूम में 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच' के मेडल से सम्मानित किया गया।