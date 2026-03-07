T20 वर्ल्ड कप 2026 के विजेता-उपविजेता पर होगी धनवर्षा, पाकिस्तान भी होगा मालामाल, जानें किसे मिलेगी कितनी प्राइज मनी

T20 World Cup 2026 Prize Money: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला रविवार 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जानें वाले इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम अपनी तीसरी टी20 वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी की तलाश में होगी। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम अपना पहला वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। विजेता टीम पर जहां आईसीसी जमकर धनवर्षा करेगा तो हारने वाली टीमें भी मालामाल होंगी। इस बार किसको कितनी प्राइज मनी मिलेगी? आईये जानते हैं।