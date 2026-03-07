क्या अंधविश्वास से डरी टीम इंडिया? बदला होटल और ड्रेसिंग रूम, अभी भी 2023 की हार का खौफ!

2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत इसी अहमदाबाद के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से हारा था। उस वक्त टीम इंडिया ITC Narmada होटल में रुकी थी। इतना ही नहीं, इसी टूर्नामेंट के सुपर-8 में जब भारत साउथ अफ्रीका से हारा, तब भी वो इसी होटल में थे। अब चर्चा है कि 'नेगेटिव एनर्जी' और 'बैड लक' से बचने के लिए टीम इंडिया ने इस बार अपना ठिकाना बदल लिया है और वे Taj Skyline में शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि, एक सच यह भी है कि ICC ने पहले फाइनलिस्ट (न्यूजीलैंड) के लिए ITC Narmada बुक किया था, इसलिए भारत का वहां से हटना एक इत्तेफाक भी हो सकता है।