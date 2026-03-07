7 मार्च 2026,

शनिवार

भारत या न्यूजीलैंड किसके T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का दावा कर रहे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी, जानें

India vs New Zealand Final: आस्‍ट्रेलियन दिग्‍गज नाथन लायन और ब्रैड हैडिन ने दावा किया है कि टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का खिताब न्‍यूजीलैंड की टीम जीतेगी और वह मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली कीवी टीम का सपोर्ट करेंगे।

2 min read
भारत

image

lokesh verma

Mar 07, 2026

India vs New Zealand Final

टी20 वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी के साथ भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव और न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सेंटनर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

India vs New Zealand Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप फाइनल ने क्रिकेट की दुनिया का ध्यान खींचा है। दोनों टीमों ने सुपर 8 स्टेज में मुश्किल हालात से पार पाकर सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। इस साल की शुरुआत में जब दोनों टीमें पांच मैचों की टी20I सीरीज खेली थीं तो भारत ने 4-1 से जबरदस्त जीत हासिल की थी। लेकिन, एक आईसीसी फाइनल का अपना प्रेशर होता है। इसके साथ ही टीम इंडिया का सामना इतिहास से भी होगा, क्योंकि किसी भी मेजबान देश ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं उठाई है और किसी भी टीम ने अब तक टाइटल को डिफेंड नहीं किया है।

'फिन एलन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रैड हैडिन का मानना ​​है कि सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक बनाने वाले फिन एलन टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह विस्फोटक ओपनर जल्दी लय में आ जाए तो अकेले दम पर खेल बदलने की काबिलियत रखता है।

हैडिन ने विलो टॉक क्रिकेट पॉडकास्ट पर बातचीत में कहा कि अगर एलन फाइनल में अच्छा खेलते हैं तो वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो भारत की पार्टी को उनके घरेलू मैदान पर खराब कर सकते हैं। अगर मैं टूर्नामेंट में भारत की जगह आता, तो एक टीम जिसके साथ मैं फाइनल में नहीं खेलना चाहता, वह न्यूजीलैंड है।

'न्यूजीलैंड को घरेलू हालात में भारत से डर नहीं लगता'

हैडिन ने जोर देकर कहा कि ब्लैक कैप्स ने हाल के मैचों में पहले ही दिखा दिया है कि वे मेजबान टीम को उनके ही मैदान पर चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि न्यूजीलैंड को घरेलू हालात में भारत से डर नहीं लगता। उन्होंने यहां उन्हें टेस्ट सीरीज में हराया है। इसलिए अगर वे उस माइंडसेट के साथ उतरते हैं और फिन एलन उसी आजादी से खेलते हैं, जैसा उन्होंने खेला है, तो वे भारत पर सच में दबाव डाल सकते हैं। मैं न्यूजीलैंड के साथ हूं।

'मैं फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ रहूंगा'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑफ स्पिनर नाथन लायन ने भी फाइनल पर अपनी राय दी और न्यूज़ीलैंड के जीतने के लिए सपोर्ट किया। साथ ही भारत की नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ गेंद से उनके कप्तान मिचेल सेंटनर के असर पर भी जोर दिया। लायन ने कहा कि मैं फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ रहूंगा। भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वे मिचेल सेंटनर को कैसे खेलते हैं। वह टीम के कप्तान हैं और खासकर इन पिचों पर बहुत किफायती रहे हैं।

