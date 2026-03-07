भारत या न्यूजीलैंड किसके T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का दावा कर रहे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी, जानें

India vs New Zealand Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप फाइनल ने क्रिकेट की दुनिया का ध्यान खींचा है। दोनों टीमों ने सुपर 8 स्टेज में मुश्किल हालात से पार पाकर सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। इस साल की शुरुआत में जब दोनों टीमें पांच मैचों की टी20I सीरीज खेली थीं तो भारत ने 4-1 से जबरदस्त जीत हासिल की थी। लेकिन, एक आईसीसी फाइनल का अपना प्रेशर होता है। इसके साथ ही टीम इंडिया का सामना इतिहास से भी होगा, क्योंकि किसी भी मेजबान देश ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं उठाई है और किसी भी टीम ने अब तक टाइटल को डिफेंड नहीं किया है।