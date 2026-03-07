T20 World Cup: Phalodi Satta Bazar की भविष्यवाणी, भारत बनाम न्यूज़ीलैंड में यह टीम बनेगी चैंपियन

फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी (Phalodi Satta Bazar Prediction) के अनुसार भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मैच में भारतीय टीम जीत दर्ज करते हुए टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 की चैंपियन बनेगी। यह भविष्यवाणी दोनों टीमों की जीत के संभावित प्रतिशत और अन्य सट्टा बाजार भाव पर आधारित है। मैच से पहले भारतीय टीम की जीत का संभावित प्रतिशत 69% है और न्यूज़ीलैंड का 31%। ऑनलाइन सट्टा बाजार के भाव के अनुसार भारत को 2/5 के भाव से टी20 वर्ल्ड कप जीतने का मज़बूत दावेदार बताया जा रहा है। वहीँ न्यूज़ीलैंड का भाव 21/10 है जो भारत के मुकाबले कम है। हालांकि कभी-कभी ऐसी भविष्यवाणियाँ गलत भी साबित हो सकती हैं।