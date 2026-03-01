‘सब सेम ही लाइन चिपका रहे हैं आकर’, सेंटनर की चेतावनी को सूर्यकुमार यादव ने हंसी में उड़ाया

India vs New Zealand Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार फिर आईसीसी इवेंट के फाइनल के लिए स्टेज तैयार हो चुका है। न्यूजीलैंड और भारत की टीमें आमने-सामने होंगी, जहां टी20 वर्ल्ड कप के दसवें संस्करण के चैंपियन का फैसला होगा। इसी मैदान पर भारतीय टीम को 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। उस हार के बाद करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लगा था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था।