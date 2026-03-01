T20 में भारत के ये 3 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोक चुके हैं शतक, लेकिन सिर्फ 2 खेल रहे हैं टी20 वर्ल्डकप

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान से दोनों टीमों की कड़वी यादें जुड़ी हैं। इस मैदान पर जहां भारतीय टीम 2023 क्रिकेट वर्ल्डकप का फाइनल हार चुकी है तो न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं का सबसे खार प्रदर्शन भी इसी मैदान पर किया है। हालांकि इसी मैदान पर भारतीय टीम ने टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत भी हासिल की थी, जिसमें शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा था। गिल के अलावा 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी कीवी टीम के खिलाफ सैकड़ा जड़ चुके हैं।