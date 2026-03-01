टीम इंडिया के लिए नहीं है अच्छी बात, फाइनल से पहले पूर्व भारतीय कोच ने दी बड़ी चेतावनी

फाइनल से पहले भारतीय टीम की बढ़ी चिंता। फोटो सर्कल में पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले (सोर्स: आईएएनएस)
Ind vs NZ T20 World Cup 2026 Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले टीम इंडिया को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई है। भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने चेतावनी दी है कि अगर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) की खराब फॉर्म जारी रही, तो इसका सीधा दबाव तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) पर पड़ सकता है।
कुंबले का मानना है कि टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वरुण सुपर-8 और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी लय से भटके नजर आए। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले में भारत की गेंदबाजी रणनीति प्रभावित हो सकती है। अगर स्पिन विभाग से उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिला, तो बुमराह पर विकेट लेने और रन रोकने की दोहरी जिम्मेदारी आ सकती है। फाइनल जैसे बड़े मैच से पहले यह स्थिति टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बन सकती है।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में वरुण ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ एक विकेट लेकर 64 रन खर्च किए थे। यह टी20 में उनका सबसे महंगा स्पेल भी रहा। वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ भी वरुण ने 40 रन दिए थे। यानी पिछले दो मुकाबलों में भारतीय टीम के 'मिस्ट्री स्पिनर' कहे जाने वाले वरुण ने 104 रन देकर महज 2 विकेट निकाले हैं।
कुंबले ने 'ईएसपीएन क्रिकइंफो' पर बात करते हुए वरुण की खराब फॉर्म को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "हां, यह भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वरुण टीम के अहम गेंदबाज रहे हैं। वरुण बीच के ओवरों में विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। जाहिर है कि वरुण की खराब फॉर्म से जसप्रीत बुमराह पर ज्यादा दबाव पड़ेगा।" कुंबले ने कहा कि वरुण के फॉर्म में ना होने पर विपक्षी टीम को सिर्फ जसप्रीत बुमराह के 4 ओवरों की चिंता रहेगी और यह भारतीय टीम के लिहाज से अच्छी बात नहीं है।
वरुण के खराब प्रदर्शन ने भारतीय टीम की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि, बेंच पर कुलदीप यादव के बैठे होने के बावजूद वरुण पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अटूट भरोसा दिखाया है। टी20 क्रिकेट में वरुण के 11 में से 8 सबसे महंगे स्पेल दिसंबर 2025 के बाद आए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर वरुण पर भरोसा दिखाती है या फिर अनुभवी कुलदीप के साथ मैदान पर उतरने का फैसला लेती है।
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर सकी है। इसके साथ ही आईसीसी इवेंट्स में अहमदाबाद के मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड साल 2021 के बाद दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। टी20 विश्व कप 2021 के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड का चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था।
