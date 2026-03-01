टीम इंडिया के लिए नहीं है अच्छी बात, फाइनल से पहले पूर्व भारतीय कोच ने दी बड़ी चेतावनी

कुंबले ने 'ईएसपीएन क्रिकइंफो' पर बात करते हुए वरुण की खराब फॉर्म को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "हां, यह भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वरुण टीम के अहम गेंदबाज रहे हैं। वरुण बीच के ओवरों में विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। जाहिर है कि वरुण की खराब फॉर्म से जसप्रीत बुमराह पर ज्यादा दबाव पड़ेगा।" कुंबले ने कहा कि वरुण के फॉर्म में ना होने पर विपक्षी टीम को सिर्फ जसप्रीत बुमराह के 4 ओवरों की चिंता रहेगी और यह भारतीय टीम के लिहाज से अच्छी बात नहीं है।