7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया के लिए नहीं है अच्छी बात, फाइनल से पहले पूर्व भारतीय कोच ने दी बड़ी चेतावनी

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व कोच ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि… नीचे पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 07, 2026

team india

फाइनल से पहले भारतीय टीम की बढ़ी चिंता। फोटो सर्कल में पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले (सोर्स: आईएएनएस)

Ind vs NZ T20 World Cup 2026 Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले टीम इंडिया को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई है। भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने चेतावनी दी है कि अगर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) की खराब फॉर्म जारी रही, तो इसका सीधा दबाव तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) पर पड़ सकता है।

कुंबले का मानना है कि टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वरुण सुपर-8 और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी लय से भटके नजर आए। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले में भारत की गेंदबाजी रणनीति प्रभावित हो सकती है। अगर स्पिन विभाग से उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिला, तो बुमराह पर विकेट लेने और रन रोकने की दोहरी जिम्मेदारी आ सकती है। फाइनल जैसे बड़े मैच से पहले यह स्थिति टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बन सकती है।

सेमीफाइनल में वरुण ने 4 ओवर 64 रन किए थे खर्च

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में वरुण ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ एक विकेट लेकर 64 रन खर्च किए थे। यह टी20 में उनका सबसे महंगा स्पेल भी रहा। वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ भी वरुण ने 40 रन दिए थे। यानी पिछले दो मुकाबलों में भारतीय टीम के 'मिस्ट्री स्पिनर' कहे जाने वाले वरुण ने 104 रन देकर महज 2 विकेट निकाले हैं।

कुंबले ने 'ईएसपीएन क्रिकइंफो' पर बात करते हुए वरुण की खराब फॉर्म को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "हां, यह भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वरुण टीम के अहम गेंदबाज रहे हैं। वरुण बीच के ओवरों में विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। जाहिर है कि वरुण की खराब फॉर्म से जसप्रीत बुमराह पर ज्यादा दबाव पड़ेगा।" कुंबले ने कहा कि वरुण के फॉर्म में ना होने पर विपक्षी टीम को सिर्फ जसप्रीत बुमराह के 4 ओवरों की चिंता रहेगी और यह भारतीय टीम के लिहाज से अच्छी बात नहीं है।

भारतीय टीम की चिंता

वरुण के खराब प्रदर्शन ने भारतीय टीम की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि, बेंच पर कुलदीप यादव के बैठे होने के बावजूद वरुण पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अटूट भरोसा दिखाया है। टी20 क्रिकेट में वरुण के 11 में से 8 सबसे महंगे स्पेल दिसंबर 2025 के बाद आए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर वरुण पर भरोसा दिखाती है या फिर अनुभवी कुलदीप के साथ मैदान पर उतरने का फैसला लेती है।

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर सकी है। इसके साथ ही आईसीसी इवेंट्स में अहमदाबाद के मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड साल 2021 के बाद दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। टी20 विश्व कप 2021 के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड का चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था।

ये भी पढ़ें

T20 में भारत के ये 3 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोक चुके हैं शतक, लेकिन सिर्फ 2 खेल रहे हैं टी20 वर्ल्डकप
क्रिकेट
ईशान और सैमसन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

07 Mar 2026 11:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया के लिए नहीं है अच्छी बात, फाइनल से पहले पूर्व भारतीय कोच ने दी बड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

T20 में भारत के ये 3 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोक चुके हैं शतक, लेकिन सिर्फ 2 खेल रहे हैं टी20 वर्ल्डकप

ईशान और सैमसन
क्रिकेट

‘सब सेम ही लाइन चिपका रहे हैं आकर’, सेंटनर की चेतावनी को सूर्यकुमार यादव ने हंसी में उड़ाया

सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन (फोटो- IANS)
क्रिकेट

बदल दी गई अहमदाबाद की पिच, जानें T20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में किसे मिलेगा फायदा

narendra Modi Stadium Ahmedabad Pitch Report
क्रिकेट

इंग्लैंड के मुंह से मैच छीनने वाले बुमराह का प्रदर्शन देख दंग रह गए इंग्लैंड के दिग्गज, कहा- दूसरी दुनिया से…

जसप्रीत बुमराह
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के वो सुपरस्टार्स जिनके नाम से ज्यादा उनके कारनामों ने मचाया शोर, दुनिया कर रही गुणगान!

T20 World Cup 2026 Emerging Stars Sahibzada Farhan vs Virat Kohli record Jacob Bethell fastest 50 vs India Shadley van Schalkwyk leading wicket taker Usman Tariq mysterious bowling action Brian Bennett vs India 97 runs Most runs T20 World Cup 2026 list Most wickets T20 World Cup 2026 , t20 world cup 2026 top 7 emerging players records sahibzada farhan jacob bethell
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.