T20 वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर होने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माने की खबरों पर मोहम्मद रिजवान ने तोड़ी चुप्पी

Mohammad Rizwan on Pakistan players fined: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से पाकिस्‍तान टीम के खराब प्रदर्शन और जल्‍दी बाहर होने पर पीसीबी के खिलाड़ियों पर 50-50 लाख का जुर्माने की खबरें काफी सुर्खियों में रहीं। इस मामले पर अब पाकिस्‍तान के विकेटकीपर बल्‍लेबाज मोहम्‍मद रिजवान ने चुप्‍पी तोड़ी है। रिजवान वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस बारे में पीसीबी की पुष्टि बाकी है। अगर 50 लाख का जुर्माना किया गया है तो उसे ऑफिशियली अनाउंस किया जाना चाहिए। बता दें कि रिजवान बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए पाकिस्‍तान टीम का हिस्सा हैं।