T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले टूटा सुनील गावस्कर के सब्र का बांध, बोले- खिताब जीतना है तो इन दो प्लेयर्स को बाहर करो

Sunil Gavaskar on T20 World Cup Final: पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का कहना ​​है कि भारत को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतना है तो आउट-ऑफ-फॉर्म अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को बाहर करना होगा। उन्‍होंने कहा कि अभिषेक को बाहर को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पिछली गलतियों से नहीं सीखा है और उसी तरह आउट होता रहता है। वहीं, वरुण चक्रवर्ती का कॉन्फिडेंस इस समय टूटा हुआ लग रहा है। उसे भी बाहर कर देना चाहिए।