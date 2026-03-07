भारत vs न्यूजीलैंड फाइनल : फलोदी सट्टा बाजार ने बता दिया विजेता, चौंकाने वाला दावा

वहीं न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिन एलन ने 33 गेंदों में 100 रन की विस्फोटक पारी खेली। टिम सीफर्ट ने 58 रन बनाकर उनका साथ दिया और टीम ने 13वें ओवर में नौ विकेट रहते जीत दर्ज कर ली। टूर्नामेंट में भारत के लिए ईशान किशन 263 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे हैं, जबकि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 13 विकेट लेकर गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन 289 रन के साथ टीम के सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं, जबकि रचिन रवींद्र ने 11 विकेट लेकर गेंदबाजी आक्रमण को संतुलन दिया है।