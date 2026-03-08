ICU में हैं अनुराग डोभाल, Suicide Attempt के बाद हालत नाजुक! बड़ी जानकारी आई सामने

अनुराग डोभाल शनिवार रात इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फूट-फूटकर रोते दिखे थे। उनकी बातें सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। उन्होंने भरे गले से अपनी मां को संबोधित करते हुए कहा था, "मम्मी, अगर मैं अगले जन्म में आया, तो बस मुझे प्यार देना।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें हमेशा अपनों के प्यार की तलाश थी, जो उन्हें कभी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, "चलो, अब फाइनल ड्राइव पर चलते हैं।" वीडियो खत्म होने से कुछ सेकंड पहले वह बेहद बेबस नजर आए और बोले, "हिम्मत तो थी, लेकिन अब लोग ही नहीं बचे। किसको फोन करूं?" और इसके तुरंत बाद उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई।