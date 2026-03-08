8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

अनुराग डोभाल के LIVE एक्सीडेंट के बाद दुश्मन मुनव्वर फारूकी ने दिया साथ, बोले- कोई चला जाएगा तो…

Munawar Faruqui On Anurag Dobhal Accident: अनुराग डोभाल के एक्सीडेंट के बाद मुनव्वर फारूकी ने मेंटल हेल्थ को लेकर खुलकर बात की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 08, 2026

Munawar Faruqui On Anurag Dobhal Accident

Munawar Faruqui On Anurag Dobhal Accident (सोर्स- एक्स)

Munawar Faruqui On Anurag Dobhal Accident: मुसीबत के समय में दुश्मन भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और अनुराग डोभाल के साथ अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। शनिवार को लाइव एक्सीडेंट के बाद अब अनुराग जहां अस्पताल में भर्ती हैं वहीं कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है मुनव्वर ने, चलिए जानते हैं।

मुनव्वर फारूकी ने मेंटल हेल्थ पर की बात (Munawar Faruqui On Anurag Dobhal Accident)

मुनव्वर फारूकी ने वीडियो साझा करते हुए कहा, 'आप लोगों को पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहां मेंटल हेल्थ पर बात करने वाला हूं। अब जब कोई भी कोई चीज फेस कर रहा होता है तो आप लोग कहते हैं कि बात करो। खुलकर बयां करो लेकिन जब वो करता है को आप लोग बोलते हो कि वो व्यूज के लिए कर रहा है।'

परिवार से लड़ नहीं पाता इंसान- मुनव्वर

इसके बाद मुनव्वर कहते हैं कि कोई भी अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है लेकिन जब बात उसकी फैमिली पर आती है तो वो किसी से भी लड़ नहीं पाता है। मुनव्वर यहां सीधे तौर पर अनुराग डोभाल के बारे में बात कर रहे थे।

अनुराग डोभाल फिलहाल आईसीयू में भर्ती

बता दें शनिवार शाम को लाइव जाकर अनुराग डोभाल ने कथित तौर पर सुसाइड करने की कोशिश की। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनकी टीम की तरफ से बताया गया है कि वो फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Mar 2026 07:38 am

Published on:

08 Mar 2026 07:37 am

Hindi News / Entertainment / अनुराग डोभाल के LIVE एक्सीडेंट के बाद दुश्मन मुनव्वर फारूकी ने दिया साथ, बोले- कोई चला जाएगा तो…

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सुसाइड की कोशिश से 2 घंटे पहले अनुराग डोभाल का ये था आखिरी पोस्ट, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ…

Anurag Dobhal aka UK07 Rider Last Post Before live stream Suicide Attempt chat leaked With ex girlfriend
मनोरंजन

अनुराग डोभाल के सुसाइड अटेम्प्ट पर टीम से आया पहला बयान, अस्पताल से शेयर की तस्वीर, बताया कैसी है हालत

Anurag Dobhal Team Statement
मनोरंजन

शर्म आनी चाहिए…अनुराग डोभाल के सुसाइड अटेप्ट के बाद भड़के अली गोनी, ट्रोलर्स को लगाई फटकार

Anurag Dobhal Suicide Attempt
मनोरंजन

अनुराग डोभाल ने LIVE आकर की मौत को गले लगाने की कोशिश, कंपा देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो, अस्पताल में हुए भर्ती

Anurag Dobhal LIVE Accident
मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ देखने जाएंगे तो दिखेंगे शाहिद कपूर भी, फिल्म के साथ ही मिलेगा बड़ा सरप्राइज

Dhurandhar 2 movie theatre release might see glimpse of shahid kapoor
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.