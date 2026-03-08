सुसाइड की कोशिश से 2 घंटे पहले अनुराग डोभाल का ये था आखिरी पोस्ट, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ…

Anurag Dobhal Last Post Before Suicide Attempt: सोशल मीडिया पर उस समय हड़कंप मच गया, जब मशहूर मोटो-व्लॉगर और 'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल, जिन्हें दुनिया 'The UK07 Rider' के नाम से जानती है ने शनिवार को मौत को गले लगाने की खौफनाक कोशिश की। मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपनी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार को डिवाइडर से टकराने का यह पूरा मंजर इंस्टाग्राम पर लाइव चल रहा था, जिसे देखकर लाखों फैंस सन्न रह गए। जैसे ही धमाके की आवाज आई उनके फैंस का दिल बैठ गया। एक्सीडेंट के बाद आनन-फानन में उन्हें मेरठ के सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद उनकी टीम का बयान सामने आया है। साथ ही उनकी आखिरी पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहा है। जो उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट करने से 2 घंटे पहले किया था।