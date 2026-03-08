8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

सुसाइड की कोशिश से 2 घंटे पहले अनुराग डोभाल का ये था आखिरी पोस्ट, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ…

Anurag Dobhal Last Post: अनुराग डोभाल ने शनिवार की रात सुसाइड करने का प्रयास किया था। अब उनकी हालत स्थिर है। ऐसे में उनकी आखिरी पोस्ट है जो धड़ल्ले से वायरल हो रही है। जिसे देखकर फैंस भी हैरान हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 08, 2026

Anurag Dobhal aka UK07 Rider Last Post Before live stream Suicide Attempt chat leaked With ex girlfriend

अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट से पहले पोस्ट आया सामने

Anurag Dobhal Last Post Before Suicide Attempt: सोशल मीडिया पर उस समय हड़कंप मच गया, जब मशहूर मोटो-व्लॉगर और 'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल, जिन्हें दुनिया 'The UK07 Rider' के नाम से जानती है ने शनिवार को मौत को गले लगाने की खौफनाक कोशिश की। मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपनी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार को डिवाइडर से टकराने का यह पूरा मंजर इंस्टाग्राम पर लाइव चल रहा था, जिसे देखकर लाखों फैंस सन्न रह गए। जैसे ही धमाके की आवाज आई उनके फैंस का दिल बैठ गया। एक्सीडेंट के बाद आनन-फानन में उन्हें मेरठ के सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद उनकी टीम का बयान सामने आया है। साथ ही उनकी आखिरी पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहा है। जो उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट करने से 2 घंटे पहले किया था।

लाइव स्ट्रीम आकर किया सुसाइड का प्रयास (Anurag Dobhal Last Post Before Suicide Attempt)

अनुराग का जब एक्सीडेंट हुआ उस समय वह इंस्टाग्राम पर लाइव थे। चश्मदीदों के मुताबिक, उनकी गाड़ी की रफ्तार करीब 150 से 180 किमी/घंटा थी। अचानक गाड़ी अनियंत्रित हुई और तेज धमाके के साथ डिवाइडर से जा टकराई। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

एक्स-गर्लफ्रेंड सव्या और 'अतुल' का चैट लीक (Anurag Dobhal Leaked Chat With Ex Girlfriend)

हादसे के बीच अनुराग के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक और चौंकाने वाला वीडियो भी शेयर किया गया है। इसमें 'अतुल' नाम का एक लड़का (जो अनुराग का करीबी बताया जा रहा है) अनुराग की एक्स-गर्लफ्रेंड और नेपाली मोटो-व्लॉगर सव्या किसी से चैट कर रहा है। चैट में अतुल सव्या को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अनुराग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और सुसाइड कर सकता है। अतुल ने सव्या को 'बचकाना' कहा और साफ लहजे में धमकी दी कि अगर अनुराग को कुछ भी हुआ, तो इसके लिए सव्या और उसका परिवार जिम्मेदार होगा।

अनुराग की एक्स गर्लफ्रेंड सव्या ने पहले भी पब्लिकली अनुराग पर गंभीर आरोप लगाए थे। सव्या का कहना था कि अनुराग ने सिर्फ 'व्यूज और सब्सक्राइबर्स' के लिए उनका इस्तेमाल किया और कैमरे पर प्रपोजल भी कंटेंट का हिस्सा था। ब्रेकअप के बाद सव्या खुद डिप्रेशन का शिकार हुई थीं।

जनता का गुस्सा और सहानुभूति (Anurag Dobhal Instagram)

सोशल मीडिया पर इस घटना ने कोहराम मचा दिया है। जहां उनके 'ब्रोसेना' फैंस उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं, वहीं आलोचक इसे 'कर्मा' बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह कभी अनुराग के परिवार ने सव्या को नहीं अपनाया था, आज वही हाल रितिका का हो रहा है। कुछ लोग इसे 'पब्लिसिटी स्टंट' मान रहे हैं, तो कुछ मेंटल हेल्थ को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं।

परिवार पर 'धोखाधड़ी' और 'कंगाली' का आरोप

इस आत्मघाती कदम से कुछ दिन पहले ही अनुराग ने 2 घंटे का एक भावुक वीडियो पोस्ट भी शेयर किया था। उन्होंने अपने माता-पिता और भाई 'कलाम इंक' पर उनकी पूरी प्रॉपर्टी और मेहनत की कमाई हड़पने का गंभीर आरोप लगाया था। अनुराग का कहना था कि रितिका चौहान के साथ उनकी इंटरकास्ट शादी की वजह से परिवार ने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया है। उन्होंने रोते हुए यह भी बताया कि उनकी पत्नी उन्हें इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़कर चली गई है।

ये भी पढ़ें

अनुराग डोभाल की विवादित चैट हुई Leak, भाई ने आरोप लगाते हुए कहा- ये अपनी पत्नी के साथ रोज…
मनोरंजन
Anurag Dobhal Brother kalam Ink revealed youtuber real face leaked Chat said he is physically abused wife ritika

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Mar 2026 08:15 am

Published on:

08 Mar 2026 08:04 am

Hindi News / Entertainment / सुसाइड की कोशिश से 2 घंटे पहले अनुराग डोभाल का ये था आखिरी पोस्ट, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ…

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अनुराग डोभाल के LIVE एक्सीडेंट के बाद दुश्मन मुनव्वर फारूकी ने दिया साथ, बोले- कोई चला जाएगा तो…

Munawar Faruqui On Anurag Dobhal Accident
मनोरंजन

अनुराग डोभाल के सुसाइड अटेम्प्ट पर टीम से आया पहला बयान, अस्पताल से शेयर की तस्वीर, बताया कैसी है हालत

Anurag Dobhal Team Statement
मनोरंजन

शर्म आनी चाहिए…अनुराग डोभाल के सुसाइड अटेप्ट के बाद भड़के अली गोनी, ट्रोलर्स को लगाई फटकार

Anurag Dobhal Suicide Attempt
मनोरंजन

अनुराग डोभाल ने LIVE आकर की मौत को गले लगाने की कोशिश, कंपा देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो, अस्पताल में हुए भर्ती

Anurag Dobhal LIVE Accident
मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ देखने जाएंगे तो दिखेंगे शाहिद कपूर भी, फिल्म के साथ ही मिलेगा बड़ा सरप्राइज

Dhurandhar 2 movie theatre release might see glimpse of shahid kapoor
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.