शर्म आनी चाहिए…अनुराग डोभाल के सुसाइड अटेप्ट के बाद भड़के अली गोनी, ट्रोलर्स को लगाई फटकार

Anurag Dobhal Suicide Attempt: सोशल मीडिया पर इन दिनों मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल (Anurag Dobhal) एक गंभीर घटना के कारण चर्चा में हैं। इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश करने के बाद उनका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस घटना ने उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच टीवी अभिनेता Aly Goni ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए यूट्यूबर के लिए दुआ की और उन्हें ट्रोल करने वालों को जमकर फटकार लगाई।