अनुराग डोभाल ने LIVE आकर की मौत को गले लगाने की कोशिश, कंपा देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो, अस्पताल में हुए भर्ती

कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया जिसमें अनुराग सड़क पर घायल अवस्था में पड़े दिखाई दे रहे थे। आसपास मौजूद लोग उन्हें संभालने और मदद करने की कोशिश करते नजर आए। वीडियो में उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी दिखाई दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस गंभीर हादसे के बावजूद उनकी जान बच गई। कई यूजर्स ने इसे “किस्मत का साथ” बताया।