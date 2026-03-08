8 मार्च 2026,

रविवार

मनोरंजन

अनुराग डोभाल ने LIVE आकर की मौत को गले लगाने की कोशिश, कंपा देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो, अस्पताल में हुए भर्ती

Anurag Dobhal LIVE Accident: अनुराग डोभाल के लाइव एक्सीडेंट का वीडियो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। देखें क्या है पूरा मामला।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 08, 2026

Anurag Dobhal LIVE Accident

Anurag Dobhal LIVE Accident (सोर्स- एक्स)

Anurag Dobhal LIVE Accident: सोशल मीडिया की दुनिया में मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई नया व्लॉग या बाइक राइड नहीं बल्कि एक चौंकाने वाली घटना है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम लाइव के दौरान तेज रफ्तार में कार चलाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उनके फैंस में भारी चिंता फैल गई।

‘आखिरी सफर’ जैसे शब्दों ने बढ़ाई चिंता (Anurag Dobhal LIVE Accident)

घटना उस समय हुई जब अनुराग डोभाल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए। लाइव वीडियो में वह भावुक नजर आ रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे उनके मानसिक हालात को लेकर सवाल खड़े हो गए। वीडियो में उन्होंने अपनी मां को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अगला जन्म मिले तो उन्हें सिर्फ प्यार देना।

इसके बाद उन्होंने कार की स्पीड तेज करते हुए कहा कि वो आखिरी सफर पर निकल रहे हैं। कुछ ही देर में लाइव सेशन अचानक बंद हो गया, जिससे हजारों दर्शकों के बीच घबराहट फैल गई।

150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में कार (Anurag Dobhal LIVE Accident)

सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स के अनुसार, अनुराग की कार लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। कई लोगों का दावा है कि वह फ्लाईओवर पर तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस दौरान उनका वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और दुर्घटना हो गई।

लाइव वीडियो खत्म होने के बाद इंटरनेट पर इस घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए। इनमें दुर्घटना के बाद की स्थिति दिखाई दे रही है।

सड़क पर घायल हालत में मिले यूट्यूबर

कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया जिसमें अनुराग सड़क पर घायल अवस्था में पड़े दिखाई दे रहे थे। आसपास मौजूद लोग उन्हें संभालने और मदद करने की कोशिश करते नजर आए। वीडियो में उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी दिखाई दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस गंभीर हादसे के बावजूद उनकी जान बच गई। कई यूजर्स ने इसे “किस्मत का साथ” बताया।

मानसिक दबाव की भी चर्चा

घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों का कहना है कि अनुराग पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थे। वहीं कुछ यूजर्स ने उनके निजी जीवन और पारिवारिक विवादों का जिक्र करते हुए इसे उनके तनाव की वजह बताया।

हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फैंस लगातार उनकी सेहत और सुरक्षा के बारे में जानकारी मांग रहे हैं।

कौन हैं अनुराग डोभाल?

अगर आप भारतीय यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े हैं तो Anurag Dobhal यानी ‘UK07 राइडर’ का नाम जरूर सुना होगा। उत्तराखंड के देहरादून से आने वाले अनुराग बाइक राइडिंग व्लॉग्स और एडवेंचर कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। उनकी वीडियो में पहाड़ी रास्तों की खूबसूरती, बाइक ट्रिप्स और जिंदगी के अनुभव देखने को मिलते हैं।

यूट्यूब पर लोकप्रियता हासिल करने के बाद वह रियलिटी शो Bigg Boss 17 में भी नजर आए थे, जिससे उनकी पहचान और ज्यादा बढ़ गई।

पत्नी रितिका के साथ रिश्ते की चर्चा

अनुराग की निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रहती है। उनकी पत्नी रितिका के साथ उनका रिश्ता भी कई बार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहा है। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात एक फैन और कंटेंट क्रिएटर के रूप में हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। हालांकि समय के साथ रिश्ते में उतार-चढ़ाव की खबरें भी सामने आती रही हैं।

फैंस कर रहे हैं दुआ

इस घटना के बाद अनुराग के फैंस सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआ कर रहे हैं। कई लोगों ने अपील की है कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत रहने और मदद लेने की जरूरत होती है। फिलहाल उनके स्वास्थ्य और स्थिति को लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।

Updated on:

08 Mar 2026 05:33 am

Published on:

08 Mar 2026 05:28 am

अनुराग डोभाल ने LIVE आकर की मौत को गले लगाने की कोशिश, कंपा देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो, अस्पताल में हुए भर्ती

