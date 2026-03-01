यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने लाइव आकर किया सुसाइड का प्रयास, बोले- लेट्स गो फॉर फाइनल ड्राइव…

घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ। इसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है और लोग अनुराग डोभाल को कार से बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पीली टी-शर्ट पहने अनुराग सड़क पर लेटे हुए दर्द से कराहते दिखाई देते हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि हादसा किस स्थान पर हुआ और उनकी मौजूदा हालत कैसी है।