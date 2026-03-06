6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

Char Dham Registration: चारधाम यात्रा 2026: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ सहित चारों धाम

Char Dham Yatra 2026: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा-2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। 19 अप्रैल से धामों के कपाट खुलेंगे, जबकि 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा।

3 min read
Google source verification

देहरादून

image

Ritesh Singh

Mar 06, 2026

चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, 19 अप्रैल से खुलेंगे यात्रा के कपाट (फोटो सोर्स : उत्तराखंड भाषा WhatsApp News Group)

चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, 19 अप्रैल से खुलेंगे यात्रा के कपाट (फोटो सोर्स : उत्तराखंड भाषा WhatsApp News Group)

Char Dham Yatra 2026 Registration Begins: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा-2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार सुबह 7 बजे से श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष भी यात्रा पर जाने से पहले पंजीकरण अनिवार्य होगा।

राज्य प्रशासन के अनुसार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड के चार प्रमुख धामों- यमुनोत्री मंदिर, गंगोत्री मंदिर, केदारनाथ मंदिर और बदरीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने पहले से ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ऑनलाइन पंजीकरण

राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह 7 बजे से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। श्रद्धालु आधिकारिक पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

पंजीकरण के दौरान यात्रियों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र की जानकारी और यात्रा की तिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद उन्हें एक क्यूआर कोड आधारित पंजीकरण स्लिप जारी की जाएगी, जिसे यात्रा के दौरान अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से यात्रा मार्गों पर भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

अप्रैल में खुलेंगे चारों धाम के कपाट

चारधाम यात्रा के शुभारंभ की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। परंपराओं के अनुसार सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं।

  • 19 अप्रैल 2026 – यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे
  • 22 अप्रैल 2026 – केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे
  • 23 अप्रैल 2026 – बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे

इन तिथियों के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा और देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे।

17 अप्रैल से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण के साथ-साथ राज्य सरकार ने ऑफ लाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की है। जिन श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण में परेशानी होती है, वे 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। यह ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र प्रमुख शहरों और यात्रा मार्गों पर स्थापित किए जाएंगे, जहां प्रशासनिक कर्मचारी यात्रियों की मदद करेंगे। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होने से ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आसानी से पंजीकरण करा सकेंगे।

यात्रा से पहले पंजीकरण अनिवार्य

राज्य सरकार ने साफ किया है कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में यात्रा के दौरान भीड़ और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए यह व्यवस्था बेहद जरूरी हो गई है। पंजीकरण से यह भी पता चल सकेगा कि किस दिन कितने यात्री किस धाम की यात्रा कर रहे हैं। इससे प्रशासन को आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम

चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की ओर से कई तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा मार्गों की मरम्मत, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके अलावा प्रमुख पड़ावों पर चिकित्सा सुविधाएं, एंबुलेंस सेवा और आपदा राहत दल भी तैनात किए जाएंगे। यात्रा मार्गों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

हर साल लाखों श्रद्धालु करते हैं दर्शन

चारधाम यात्रा हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल देश के अलग-अलग राज्यों के अलावा विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। पिछले वर्षों में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सरकार ने इस बार भी यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं।

प्रशासन की अपील

राज्य सरकार और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपना पंजीकरण अवश्य करा लें और यात्रा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने यह भी कहा है कि यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। सरकार का मानना है कि यात्रियों के सहयोग से ही चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और सफल बनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

BJP UP Election Strategy: यूपी चुनाव की तैयारी तेज, योगी की बैठकों से भाजपा ने बदली चुनावी चाल
लखनऊ
विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने तेज की तैयारियां, समन्वय बैठकों से सरकार-संगठन-संघ में तालमेल मजबूत करने में जुटे मुख्यमंत्री योगी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

Updated on:

06 Mar 2026 10:11 am

Published on:

06 Mar 2026 10:07 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Char Dham Registration: चारधाम यात्रा 2026: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ सहित चारों धाम

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

जावेद जाफरी को डरावने लुक में सड़कों पर घूमते देख फैन रह गए हैरान, जानें क्या है मामला

Fans were left stunned by actor Javed Jaffrey's scary look during the shooting of a film in Nainital
देहरादून

चंद्रग्रहण पर एरीज की रहेगी नजर, वैज्ञानिक करेंगे शोध, जानें भारत पर कितना पड़ेगा असर

Aries scientists will be keeping a close eye on today's lunar eclipse
देहरादून

10 हजार युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम ने किया ऐलान, शुरू कर लें तैयारी

CM Pushkar Singh Dhami has announced to provide government jobs to 10 thousand youth this year
देहरादून

होली पर 122 साल बाद चंद्रग्रहण :  होलिका दहन की तिथि पर ज्योतिषों के दो मतों से बढ़ा संशय

Due to the lunar eclipse, astrologers have different opinions regarding the date of Holika Dahan this year
देहरादून

बिजली दरों में 18.50% की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव, नियामक आयोग  की सुनवाई में हुआ तीखा विरोध

There is protest in Uttarakhand against the 18.50 percent increase in electricity rates
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.