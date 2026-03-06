Char Dham Registration: चारधाम यात्रा 2026: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ सहित चारों धाम

राज्य सरकार ने साफ किया है कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में यात्रा के दौरान भीड़ और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए यह व्यवस्था बेहद जरूरी हो गई है। पंजीकरण से यह भी पता चल सकेगा कि किस दिन कितने यात्री किस धाम की यात्रा कर रहे हैं। इससे प्रशासन को आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।